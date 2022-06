Esclusiva: scatto Inter, incontro per chiudere Asllani. E visite in arrivo per Mkhitarayan

L’Inter scatta. Bremer e Dybala sono operazioni impostate, Bellanova è stato bloccato, ma c’è di più. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro per chiudere Kristjan Asllani, l’Inter ha deciso di uscire allo scoperto. I nerazzurri hanno memorizzato la presenza della concorrenza (vi abbiamo parlato del Milan che verrebbe prenderlo e tenerlo e del Newcastle che ha chiesto un incontro), ma fate caso alle ultime dichiarazioni del presidente dell’Empoli. Dopo aver cullato la possibilità di tenerlo, Corsi ha aggiunto che sarà quasi impossibile trattenerlo. C’è l’Inter in agguato, presto summit. I nerazzurri sono pronto a offrire contropartite tecniche, ma anche a definire cash magari con un prestito biennale con obbligo di riscatto. Vedremo. Di sicuro l’Inter incasserà dal Monza per il portiere Di Gregorio, ma sono in ballo anche Pirola e Sensi. La valutazione ha una base di 10 milioni con eventuali bonus aggiuntivi. Intanto countdown per le visite di Mkhitarayan, arrivato a parametro zero dalla Roma.

Foto: Facebook Empoli