L’indiscrezione: Inter, fari accesi su Dybala e Mkhitaryan. E non solo

Il rinnovo di Perisic ormai scandito, in attesa di un riscontro definitivo, ma l’Inter va oltre. Domenica scorsa Beppe Marotta ha parlato di massima attenzione da parte del club per raccogliere eventuali opportunità a parametro zero. In realtà, l’Inter ha i motori accesi da oltre un mese per Paulo Dybala che ha detto no a tutti pur di aspettare l’Inter. E l’Inter mantiene un vantaggio sempre importante, in attesa di formalizzare, dopo i tantissimi club fin qui accostati alla Joya, non tutti evidentemente con cognizione di causa.

Ma l’Inter va oltre: non solo Dybala, ma occhio anche alla prossima finale di Conference League. I nerazzurri sanno che per Mkhitaryan la Roma ha intenzione di muovere altri passi per arrivare al rinnovo. Ma se ipoteticamente non fosse così, l’Inter sarebbe pronta a balzare sulla preda armena. Nella riunione di oggi sono stati toccati altri temi, a prescindere dal rinnovo di Simone Inzaghi ormai definito e da annunciare. Bremer è da quattro mesi la prima scelta per la difesa, Asllani da un mese piace per il centrocampo. In quest’ultimo caso abbiamo spiegato come il centrocampista dell’Empoli voglia giocare e non essere vice di qualcuno, lo stesso Corsi ha confermato che la linea del club è questa. In lizza resta il Milan che lo lascerebbe per un’altra stagione. Indipendentemente dal rinnovo di Perisic, l’Inter continua a seguire l’esterno Cambiaso in scadenza di contratto tra un anno. Cambiaso piace molto anche al Napoli, che ha accolto Olivera, sullo sfondo la Juve. I nerazzurri lo prenderebbero per girarlo eventualmente in prestito.

Foto: Twitter Juve