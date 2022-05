﻿Esclusiva: Pogba, la Juve accelera. Pronta l’offerta ufficiale. Il PSG scavalcato

Una lunga volata per Paul Pogba alla Juve. Partita il 14 dicembre, quando vi parlammo di un incontro, e sviluppatasi negli ultimissimi giorni. Le indiscrezioni degli ultimi minuti sono significative, hanno l’aria di un’ulteriore svolta. La Juve accelera: ha preannunciato una proposta ufficiale da circa 8 milioni di base fissa più 2-3 di bonus. Il Manchester United è stato avvertito, soprattutto oggi il Paris Saint-Germain è defilato. C’è una spiegazione: il nodo allenatore (Pochettino resta? Ci sono forti dubbi), il nodo direttore sportivo (Leonardo in discussione), la vicenda Mbappé (il Real ormai al traguardo). E quindi molto decisioni non possono essere prese. Oltretutto il Polpo è entrato davvero nell’ordine di idee di tornare a Torino, la meta preferita in queste ore. E la Juve si è infilata in un pertugio, per i suddetti problemi del PSG, trovando una corsia preferenziale. Pogba più Di Maria, quest’ultima una trattativa in stato avanzato. E su Perisic ripetiamo: alla Juve piace non poco, ma prima bisogna aspettare l’ultimo vertice con l’Inter, quello che metterà la parola fine alla vicenda. Di sicuro oggi la Juve sarebbe davanti al Chelsea e ad altri club in caso di rottura definitiva tra il croato e l’Inter, ma è giusto attendere l’ultimo passaggio, prevedibilmente la prossima settimana. Senza correre troppo e dopo l’accelerata per Pogba di questi minuti a 5 mesi dal primo incontro.

Foto: Marca