﻿Emerson Palmieri fa parte del casting dai giorni di Hakimi. Ma l’Inter aspetta perché…

Emerson Palmieri piace alla Juve, ma anche all’Inter. Notizia retrodatata, nel senso che ve l’abbiamo raccontata nella notte tra venerdì e sabato scorsi, erano i giorni dell’imminente arrivo di Hakimi. Notizia quindi semplicemente confermata, spesso il suo agente ha detto come le ipotesi italiane farebbero piacere, elogiando il lavoro di Conte. Sarebbe, poi, il primo affare tra Inter e Chelsea dopo la bufera – finita in tribunale – relativa all’allenatore salentino. La Juve ci aveva provato con forza la scorsa estate, quando il mercato dei Blues era bloccato. Emerson Palmieri è un pallino di Sarri, quindi il fatto che l’ex Roma possa tornare in Serie A è una cosa assodata. Ma ora l’Inter vuole riflettere prima di entrare davvero nel vivo: la fascia mancina è una priorità, quella destra lo era di più considerato che si trattava di agganciare un top come Hakimi. Emerson Palmieri di sicuro è un buonissimo interprete e va tenuto in considerazione. Oggi è il più prendibile e non ha certo una valutazione altissima. Una settimana fa, inserendo l’italo-brasiliano nella lista nerazzurra, aggiungemmo altre cose significative. Queste: Alaba è il sogno di tutti, ma sta trattando il rinnovo con il Bayern – attuale scadenza 2021 – a cifre faraoniche. Se non le ottenesse, chiederebbe quelle cifre altrove, parliamo di doppia cifra abbondante, quindi la prudenza e il realismo ci sono sempre stati. Abbiamo anche ricordato quanto Mendy piaccia all’Inter, aggiungendo però che è un pilastro del Manchester City e ha una valutazione altissima (già lo scorso gennaio era stato fatto un sondaggio senza potenziali sbocchi per mille motivi). E che il famoso Gosens, straordinaria freccia dell’Atalanta, ha sempre detto che, se lasciasse la Serie A, gli piacerebbe andare in Bundesliga. Abbiamo escluso – almeno per il momento – Marcos Alonso, non troppo convincente nelle sue ultime esibizioni. Il nome di Fares (da sempre nel mirino del Torino con la Fiorentina a ruota) sarebbe eventualmente un discorso a parte. Ma oggi l’Inter preferisce riflettere e potrebbe farlo per tanti giorni ancora, pur avendo messo Emerson Palmieri nel casting già da una settimana, carta canta.

Foto: Twitter personale Emerson Palmieri