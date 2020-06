Esclusiva: Inter, priorità fasce. Hakimi, innesto da urlo. Ora svolta top a sinistra. E su Tonali…

Benedette fasce, la priorità di casa Conte. Hakimi è il pendolino migliore che ci sia, perfetto per la fascia destra, un talento pazzesco già oggi uno dei migliori (tra i primi tre? Forse qualcosa in più…) nel suo ruolo in giro per l’Europa. Cifre confermate: 40 di base più 4-5 di bonus; il club nerazzurro lavora per chiudere a strettissimo giro di posta. Ingaggio che sfonderà il muro dei 5 milioni a stagione e andrà oltre con i bonus. L’Inter ha voluto mettere in archivio tutte le altre situazioni, a cominciare dal talentoso Kumbulla, proprio per concentrarsi sulla priorità assoluta. Con Hakimi, a destra sei a posto per un grande, grandissimo, ciclo. Con tutto il rispetto per Candreva e D’Ambrosio, immaginando che Moses possa tornare al mittente, si sta pensando adesso alla corsia di sinistra dove bisogna decidere se riscattare Biraghi. Young c’è, anche se non è più un ragazzino, quindi serve una svolta… mancina. Gosens? Profilo considerato, ma lui, se lascerà l’Atalanta, chiederà di andare in Bundesliga. All’Inter piace molto Benjamin Mendy, scadenza 2023, che però è un punto di forza del Manchester City. Occhio alle ambizioni crescenti di casa Suning: come raccontato da Gianluigi Longari su Sportitalia, il profilo top (oggi soltanto nelle idee, non c’è altro) può portare ad Alaba, in scadenza nel 2021 con il Bayern, all’interno di un futuro abbastanza incerto, forse confidando nell’eventuale volontà del diretto interessato di fare una nuova esperienza. Vedremo, semplicemente perché il Bayern è sicuro di incassare il rinnovo, sono solo tracce. Piace Emerson Palmieri, ma c’è anche la Juve, che avrebbe voluto prenderlo la scorsa estate e ci punta. Molto apprezzato anche Fares, che in un mega organico come l’Inter può starci bene per i suoi margini di crescita e considerato che i nerazzurro lo avevano anche acquistato per 12 milioni prima duello grave infortunio. La Spal lo cederà, il Torino è in pressing (come anticipato) dal almeno un mese, la Fiorentina lo apprezza. L’Inter farà ragionamenti con calma, alla ricerca del massimo obiettivo e dell’arricchimento tecnico che tenga conto delle alternative. Aggiornamento su Tonali: resta un obiettivo importante, l’Inter ha memorizzato lo sconto del Brescia ma non sarà una questione di pochissimi giorni. La Juve oggi è concentrata su altre cose, vedremo quando partirà la volata, ma intanto l’Inter si è regalata il massimo possibile per la corsia di destra.

Foto: profilo Twitter ufficiale FC Bayern Monaco