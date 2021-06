﻿Donnarumma, il Psg e “quel corteggiamento che parte da lontano”

e il: tutto confermato. Anche le visite, da domani (magari già domani…) a Coverciano. Anche se leggiamo esclusive di tutti i tipi e di seconda mano, addirittura una ricostruzione incredibile. Chi aveva mandato Donnarumma al, proprio nei giorni in cui vi parlammo di una svolta Psg ( domenica 6 lunedì 7 giugno ) e prima degli accordi totali di venerdì scorso , è lo stesso – con una mossa da pallanuotista in vasca aperta e senza scrupoli – che tira fuori link di tre o quattro mesi fa (magari di un anno fa no?) quando parlava del Psg. Con il il titolo “quel corteggiamento che parte da lontano…”. Una genialata, che in certi casi è peggio di una furbata, calpestate le principali regole. E’ lo stesso che lo aveva mandato con certezza al Barcellona proprio nei suddetti giorni – quelli sì – del trasferimento di Gigio alla corte di Pochettino. E che ora tira fuori il Psg di una vita fa, della serie: “attribuendogli una squadra al mese, di sicuro una la prendi”. Adesso il nostro amico in confusione fa inversione a u sull’autostrada. Anzi, in piscina. E ci fa sapere che siamo pronti per le visite di Donnarumma, aspettavamo la sua conferma. Applausi.