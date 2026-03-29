Zubimendi lascia il ritiro della Spagna: “Problema al ginocchio destro”

29/03/2026 | 17:30:53

Il centrocampista dell’Arsenal Martin Zubimendi ha lasciato il ritiro della Spagna, il comunicato ufficiale della Nazionale: “Martín Zubimendi si è ritirato dalla nazionale spagnola a causa di un dolore al ginocchio destro. Per evitare qualsiasi rischio e tutelare la salute del giocatore, si è deciso di escluderlo dalla rosa. Lo staff medico dell’Arsenal FC è stato informato dell’intera procedura”.

foto x spagna