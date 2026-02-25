Zortea: “Sarà una partita di grande ritmo. Per domani siamo pronti”

25/02/2026 | 16:00:20

Il terzino del Bologna, Nadir Zortea, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Brann. Queste le sue parole:

“Giocare a sinistra? “È un ruolo che posso fare, sono a disposizione per giocare sia a destra sia a sinistra. Per me cambia solo la posizione del corpo da tenere in campo. Cosa c’è stato di diverso nelle due partite con il Brann? La prima volta che li abbiamo affrontati è stata una partita condizionata dall’uomo in meno. In Norvegia abbiamo fatto una partita molto attenta dal punto di vista tattico. Sicuramente domani sarà una partita di grande ritmo perché loro cercano molto la profondità una volta con il terzino una volta con l’esterno. Per domani siamo pronti”.

Foto: Instagram Bologna