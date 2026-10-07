Zielinski: “Non è da tutti comandare al Bernabeu, siamo forti. Vedremo dove arriveremo in Champions”

07/10/2026 | 22:17:54

Le parole di Piotr Zielinski a margine di un evento: “Non credo ci sia preoccupazione. Siamo una grande squadra e l’abbiamo dimostrato: anche se andiamo sotto di due gol, siamo sempre riusciti a fare risultato, tranne con il Real Madrid. È la nostra forza, ma cercheremo di fare gol prima e magari vincere comunque 4-2. In Champions vogliamo dimostrare di avere tanta qualità e fare meglio dell’anno scorso. Poi dove arriveremo si vedrà alla fine, ma abbiamo una squadra molto forte. La principale avversaria per lo scudetto? Si vedrà più avanti. Noi guardiamo a noi stessi e pensiamo ad andare avanti, con la speranza di alzare ancora lo scudetto. Le squadre sono quelle: Roma, Juventus, Napoli, Milan, anche il Como. Non è da tutti andare al Bernabeu e comandare, tenere il possesso e costruire occasioni. Purtroppo l’abbiamo persa, ma c’è consapevolezza: siamo forti e l’abbiamo dimostrato anche a Madrid”. Sulla sua crescita personale: “Le stesse cose, aggiungendo qualcosa. So di poter dare tante cose, il primo anno è alle spalle e mi sono goduto il secondo. Ora voglio fare ancora meglio e vincere ancora titoli con l’Inter”.

foto x inter