Zielinski: “Dobbiamo darci una spiegazione sui due gol presi all’inizio. Prima o poi segnerò”

14/09/2026 | 23:10:45

Zielinski ha parlato a Dazn: “I due gol presi all’inizio? Non ci siamo ancora dati una spiegazione ma dobbiamo darcela perché non possiamo sempre andare sotto così. Siamo riusciti a rimontare, ma sarebbe meglio che segnassimo noi per primi. I gol? Per me è più importante il risultato di squadra, i gol arriveranno. Ci arrivo sempre vicino, ma l’importante è provarci e prima o poi ci riuscirò. L’assist a Pio è stato bello, mi fa piacere”.

foto x inter