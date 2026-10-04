Zidane parla di Ronaldo: “Dobbiamo riconoscere la sua grande carriera. Quello che ha fatto è eccezionale, sono stato fortunato ad averlo”

04/10/2026 | 13:20:49

Il commissario tecnico della Nazionale francese, Zinedine Zidane, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Belgio. Queste le sue parole su Cristiano Ronaldo:

“Ronaldo? Dobbiamo giustamente riconoscere la sua grande carriera. Quello che ha fatto è eccezionale. Sono stato fortunato ad averlo con me; mi ha aiutato a vincere cose incredibili. Quindi, tanto di cappello a Cristiano. Ho sempre avuto molto rispetto per tutti i giocatori in generale, ma ancora di più per quelli con cui ho condiviso il campo, soprattutto per Cristiano, che ci ha aiutato a vincere così tanto”.

Foto: X Francia