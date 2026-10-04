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Zidane parla di Ronaldo: “Dobbiamo riconoscere la sua grande carriera. Quello che ha fatto è eccezionale, sono stato fortunato ad averlo”

04/10/2026 | 13:20:49

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Il commissario tecnico della Nazionale francese, Zinedine Zidane, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Belgio. Queste le sue parole su Cristiano Ronaldo:
“Ronaldo? Dobbiamo giustamente riconoscere la sua grande carriera. Quello che ha fatto è eccezionale. Sono stato fortunato ad averlo con me; mi ha aiutato a vincere cose incredibili. Quindi, tanto di cappello a Cristiano. Ho sempre avuto molto rispetto per tutti i giocatori in generale, ma ancora di più per quelli con cui ho condiviso il campo, soprattutto per Cristiano, che ci ha aiutato a vincere così tanto”.
Foto: X Francia