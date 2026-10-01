Zidane: “La testata a Materazzi? Non ne vado fiero, ma non ho rimorsi. E’ stato un motivo in più per allenare la Francia”

01/10/2026 | 18:45:14

Zinedine Zidane è intervenuto al Festival dello sport: “La testata a Materazzi? Non ne vado fiero ma non ho rimorsi, la mia carriera non è solo quello. Con Materazzi non ho mai più parlato. La Juventus fa parte delle cose positive della mia carriera. È alla Juve che sono diventato un un giocatore importante. Poi con Materazzi non ho più parlato. Non sono fiero di quello che ho fatto, ma non ho rimorsi. Fa parte del mio percorso, e nella vita, e vale per tutti, non si fanno sempre solo cose belle. Adesso siamo in un altro momento della mia carriera e vediamo cosa succederà anche contro l’Italia. Poi è chiaro che l’espulsione del 2006 che chiudeva la mia carriera anche con la nazionale, mi ha dato una motivazione in più per tornare da c.t., che è un sogno che si realizza. Ho sempre creduto in me, nelle cose positive, mi sono preparato e adesso sono pronto per allenare e dare tutto per questa squadra”.

Foto: Sito FFF