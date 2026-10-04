Zidane: “Cristiano Ronaldo? Mi tolgo il cappello davanti a lui”

04/10/2026 | 17:40:29

Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa soffermandosi su Cristiano Ronaldo, le sue parole: “Cristiano merita di essere elogiato per tutto quello che ha fatto nella sua carriera. È riuscito a fare qualcosa di eccezionale. Ho avuto la fortuna di allenarlo e mi ha aiutato a vincere cose incredibili. Per quello che ha fatto mi tolgo il cappello davanti a Cristiano. Avrò sempre grande rispetto per lui, così come ne ho per tutti i calciatori. Ma ancora di più per quelli con cui ho condiviso tanti anni e, soprattutto, per Cristiano, che ci ha aiutato a vincere così tanto”.

foto x francia