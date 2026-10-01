Zidane: “Alla Juventus sono diventato un giocatore importante. L’Italia? Non so cosa sia successo negli ultimi anni”

01/10/2026 | 19:00:10

Le parole di Zinedine Zidane al Festival dello sport: “L’Italia è una grande nazione del calcio, fa strano non vederla ai Mondiali per tre volte consecutive, ma non conosco bene la situazione, non so perché sia successo. So però che l’Italia è una bella squadra, magari non è più quella del 2006, ma in una partita può succedere di tutto. Quella di Mancini è una squadra difficile da affrontare. Hanno perso con il Belgio e vinto bene in Turchia. Per questo dobbiamo essere pronti e al meglio per vincere. La Juventus fa parte delle cose positive della mia carriera. È alla Juve che sono diventato un un giocatore importante”.

Foto: Sito FFF