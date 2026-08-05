Zhegrova: “Voglio restare alla Juve. L’anno scorso la pubalgia mi ha frenato”

05/08/2026 | 22:17:09

Edon Zhegrova, attaccante della Juventus, ha parlato a Sky dopo la vittoria in amichevole contro il Chelsea, gara decisa da lui con un gran gol.

Le sue parole: “Sono molto contento dopo questo gol, sono molto contento per tutta la squadra. Noi lavoriamo bene e il mister vuole sempre che i giocatori migliorino, anche io lavoro tutti i giorni per migliorare e speriamo che quest’anno vada meglio dello scorso e speriamo di vincere le prossime partite. Soffro troppo la stagione passata perché ho avuto un problema di pubalgia, credo sempre in me. Sono contento di me e della Juve, che è un grande club nel quale voglio restare”.

Foto: Youtube Juventus