Zhang: “Questa è l’Inter, abbiamo mandato un messaggio importante. Icardi? Per vincere servono…”

Dopo la vittoria nel derby contro il Milan, il presidente dll’Inter Steven Zhang ha commentato con soddisfazione sui canali ufficiali del club: “Voglio congratularmi con la squadra e con l’allenatore. Dopo la partita di giovedì eravamo stanchi ma l’Inter è forte: nonostante le difficoltà abbiamo spinto per vincere, sin dal primo minuto del match. Il derby è sempre una partita speciale, sempre qualcosa di emozionante. Oggi era una sfida difficile, spero che tutti si siano divertiti. Abbiamo trasmesso emozioni positive, ora guardiamo già al futuro, alla prossima partita e al prossimo mese. Questo derby manda un messaggio importante non solo ai tifosi dell’Inter ma a tutti coloro che lo hanno guardato. Tre giorni dopo una partita come quella di giovedì abbiamo disputato oggi una gara intensa, ma dal primo minuto tutti i giocatori hanno giocato alla grande, non solo tecnicamente ma anche e soprattutto mentalmente. Questa è l’Inter, dovremo giocare al massimo ogni match per regalare grandi emozioni ai nostri tifosi. Icardi? L’Inter è sempre l’Inter e noi dobbiamo portare in campo e tra i tifosi sempre energie positive. Per vincere servono energie positive. Vogliamo dimostrare a tutti che abbiamo voglia di lottare sempre, questo è il significato dello sport “.

Foto: Twitter ufficiale Inter