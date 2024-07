Zapata: “Sono molto onorato di essere il capitano del Torino, è un emozione nuova”

L’attaccante del Torino, Duvan Zapata, è stato scelto come nuovo capitano della squadra, e ha già indossato la fascia nell’amichevole di due giorni fa contro la Virtus Verona. L’ex giocatore dell’Atalanta ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Torino Channel’; di seguito le sue parole:

“Questo è il periodo più difficile dell’anno perché si deve fare tanta fatica. Ma noi ci stiamo allenando bene e col passare dei giorni stiamo capendo meglio quello che il mister vuole da noi. Alcuni concetti di Vanoli sono nuovi, ma il modulo è lo stesso dell’anno scorso. Per me che sono attaccante i concetti sono simili, cambia qualcosa, soprattutto nei movimenti. Mantenere il modulo è importante perché siamo già abituati a giocare in quel modo”.

Poi sulla fascia da capitano e sulle relative responsabilità:

“È la prima fascia della mia carriera. Rappresenta tanta responsabilità, anche perché sono il più grande e ho il dovere di dare l’esempio. È un emozione nuova, che sinceramente non mi aspettavo. Però è il giusto riconoscimento per la mia 12esima stagione qui in Italia. Sono molto onorato di essere il capitano del Toro”.

Foto: twitter Torino