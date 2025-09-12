Zaniolo: “Udine ambiente giusto per una grande stagione”. Il ds Nani: “Se sgarra, gli do na capocciata!”

12/09/2025 | 18:07:34

Nicolò Zaniolo è stato presentato dall’Udinese. “Voglio ringraziare tutti per la fiducia, ce l’ho messa tutta per venire qui, anche forzando la mano con il Galatasaray. Penso che possa essere il passo giusto per la mia carriera per tornare a dimostrare quello che ho già dimostrato. È l’ambiente perfetto per lavorare, ci sono i presupposti per fare bene. Mi sto allenando da un mese e mezzo, in Turchia il campionato inizia prima. Posso dare una mano, sia dal primo minuto che a gara in corso. In questa prima settimana e mezzo ho fatto doppio allenamento tutto i giorni, per me è importante fare una grande stagione per raggiungere i nostri traguardi. La maglia della Nazionale non è un’ossessione ma un obiettivo e meriterò la chiamata solo se saprò aiutare la squadra con le mie prestazioni. In questi anni mi è mancata la continuità di giocare, non darei colpa alla sfortuna perché ci ho messo anche del mio. La numero 10 qui ha un grande peso perché è stata vestita da grandi campioni come Di Natale. Ho chiesto alla società se ci fosse la possibilità di prenderla, mi hanno detto di sì e di questo sono molto contento. Runjaic è una persona onesta e sincera, in queste due settimane mi ha fatto un’ottima impressione”. Così Gianluca Nani, direttore sportivo dell’Udinese, su Zaniolo: “L’ho avvisato in modo colorito che qui non si sbaglia, ho fiducia nella sue qualità tecniche. Cosa gli ho detto? Che se sgarra io gli do na capocciata…”.

Foto: X Udinese