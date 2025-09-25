Zaniolo: “Primo gol emozionante. Siamo solo all’inizio”

L’esterno dell’Udinese Niccolò Zaniolo ha parlato alla stampa in occasione della presentazione della terza maglia della squadra friulana.

Queste le sue parole:

“All’Udinese siamo veramente una grande famiglia, tutti lavorano per un unico obiettivo. Ci sono tutti i presupposti per fare una grande stagione, sia dal punto di vista personale che collettivo. Il mio primo gol è stato emozionante. Siamo solo all’inizio: in queste prime settimane mi sto trovando molto bene, sia con i compagni che con lo staff, che mi hanno fatto sentire subito a casa. Penso che questa sia una tappa fondamentale della mia carriera in questo momento. Ruolo? Nel calcio di oggi conta e non conta: bisogna fare ciò che il mister chiede. Io posso giocare un po’ ovunque; l’importante è mettere in campo tutto ciò che si ha”.

Foto: X Udinese