Zaniolo: “Ho lasciato Coverciano per motivi personali, chiedo rispetto per la mia sfera privata”

10/11/2026 | 21:44:58

Nicolò Zaniolo rompe il silenzio sui social dopo aver lasciato il ritiro della Nazionale: “Lasciare Coverciano non è stato facile, ma ho preso questa decisione per motivi strettamente personali. Vestire l’azzurro è sempre motivo d’orgoglio. Grazie al Mister, allo staff e ai compagni per la vicinanza. Chiedo solo che la mia sfera privata venga rispettata, senza dare credito a ricostruzioni che non mi appartengono. Questa maglia la porto nel cuore, e continuerò a lavorare ogni giorno per tornare a indossarla. Nicolò”.

Foto: Instagram Zaniolo