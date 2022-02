Zangrillo: “Il progetto del club è a medio-lungo termine. I modelli da seguire sono quelli dell’Atalanta e del Sassuolo”

Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, ha parlato a Gr Parlamento: “Il Genoa si sta muovendo in modo diverso, c’era necessità di una rottura in termini di mentalità. Il progetto del club è a medio-lungo termine. Ma non stiamo tralasciando niente sull’attualità. I modelli da seguire sono quelli dell’Atalanta e del Sassuolo, sono da copiare perché vincenti. Il Genoa è uno degli argomenti che devono essere rilanciati anche dalla città di Genova e da tutta la Liguria”.

FOTO: Twitter Genoa