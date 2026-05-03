Zanetti: “Società, calciatori e tifosi sono sempre stati uniti. Vittoria meritata”

04/05/2026 | 00:04:06

Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter, ha parlato a Inter tv dopo la conquista dello scudetto: “Abbiamo costruito questo risultato con un grande allenatore e un grande gruppo. È un traguardo molto importante e siamo felici di poter condividere questa gioia con tutti i nostri tifosi. Era una grande opportunità vincere questo scudetto in casa, insieme alla nostra gente. Società, calciatori e tifosi sono sempre stati uniti, anche nei momenti difficili, e per questo dobbiamo festeggiare come si deve”.

Non è mancato un pensiero speciale per il capitano Lautaro Martinez: “Vederlo con la fascia mi emoziona. È un connazionale e quando lo abbiamo portato qui sapevamo che potesse arrivare a questi livelli. Trasmette senso di appartenenza, è un grande uomo dentro e fuori dal campo”.

Foto: X Inter