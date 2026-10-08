Zanetti: “Palacios? Ascolteremo le sue intenzioni per il futuro”

08/10/2026 | 22:59:19

Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter, ne ha parlato ai microfoni di DSports Radio: “Non abbiamo ancora parlato della situazione di Tomas Palacios, perché la stagione è appena iniziata e vogliamo vedere come si evolveranno le cose, ascoltando anche quelle che sono le intenzioni del giocatore”. Il direttore sportivo Agustin Alayes ha voluto lasciare aperta la porta riguardo al possibile approdo di Palacios all’Estudiantes: “La cifra del riscatto è molto alta, ma pensiamo che forse a dicembre potremmo riuscire ad acquistarlo“.

foto x estudiantes