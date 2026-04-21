Zanetti: “Il Como è una grande squadra ma vogliamo la finale di Coppa Italia. Chivu ha portato appartenenza”

21/04/2026 | 18:53:25

Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter, ha parlato a Mediaset prima della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Como.

Queste le sue parole: “Affrontiamo una grande squadra come il Como. Sappiamo che sa giocare molto bene. Però dipende da noi. Speriamo di poter arrivare anche in finale di Coppa Italia. Vediamo alla fine che cosa arriva”.

L’importanza di Chivu? “Chivu lo conosco, è un fratello della squadra del Triplete. Sono felicissimo, la sua intelligenza, la sua passione, il suo senso d’appartenenza nei confronti dei nostri colori, è il massimo. Sta trasmettendo tutto questo”.

Cosa avete in più rispetto a tutti gli altri a questo punto della stagione? “Il lavoro di tutte le settimane, la certezza di seguire un allenatore come Chivu e dei ragazzi che si sono messi tutti a disposizione”.

Quanto manca per tirare fuori le bandiere? “Ancora manca, siamo cauti e umili, come da nostro Dna. Prima pensiamo alla Coppa Italia contro una squadra forte come il Como, poi penseremo al Torino”.

Foto: sito Inter