Zahavi da record: miglior marcatore di sempre della Nazionale israeliana

I più appassionati ed accaniti lo ricorderanno, forse, con la maglia del Palermo nelle stagioni dal 2011 al 2013. Arrivato con tutti gli elogi del caso, come un giocatore con una grandissima prospettiva futura, in rosanero non riuscì invece ad imporsi come avrebbe voluto. Qualche anno dopo, la storia del tutto diversa: Eran Zahavi, gioca con il PSV e soprattutto, grazie al gol contro la Moldova di ieri sera, è diventato il miglior marcatore della storia della Nazionale di Israele. Sono in totale 25 reti in 59 presenze: l’ex rosanero supera così al primo posto dei migliori marcatori della storia israeliana Mordechai Spiegler, a segno 24 volte tra gli anni 60 e 70.

Foto:espn.com