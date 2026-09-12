Zaccagni: “Gattuso ci fa stare bene. Con i tifosi magari non avremmo preso gol”

12/09/2026 | 21:19:02

Mattia Zaccagni ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro il Milan: “Il mister lo conosciamo noi da dentro e voi tutti da fuori. Lui è una persona che ti fa stare bene e proviamo a portare in campo quello che ci chiede. Assenza dei tifosi? Ce lo siamo detti nello spogliatoio, se avevamo quella spinta in più magari il gol nella difficoltà non lo subivamo. Ci sono state due partite differenti, nel primo tempo abbiamo fatto un calcio di altissimo livello, abbiamo avuto tante occasioni per chiuderla; nel secondo tempo ci siamo abbassati troppo, eravamo sulle gambe però siamo contenti, anche se è logico che brucia”.

Foto: Instagram Zaccagni