Zaccagni e Ratkov firmano la rimonta, la Lazio batte l’Ascoli
02/08/2026 | 22:47:16
La Lazio piega l’Ascoli in amichevole, finisce 2-1 con i gol di Zaccagni e Ratkov che ribaltano il momentaneo 1-0 firmato da Chakir.
ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna (69′ Oliveri), Curado (81′ Diamanti), Nicoletti (74′ Rizzo), Guiebre (32′ Zagari); Acampora (74′ Gorica), Milanese (81′ Russo); Silipo (74′ De Pieri), Perciun (86′ Conti), D’Uffizi (74′ Lo Scalzo); Chakir (74′ Gori). A disp.: Dente, Crespi, Caucci. All.: Tomei.
LAZIO (4-3-3): Mandas (74′ Motta); Lazzari (74′ Floriani Mussolini), Doekhi (74′ Bordon), Provstgaard (74′ Romagnoli), Marusic (74′ Pedraza); Dele-Bashiru (74′ Belahyane), Rovella (74′ Farcomeni), Taylor (74′ Przyborek); Noslin (74′ Cancellieri), Dia (74′ Ratkov), Zaccagni (74′ Serra). A disp.: Renzetti, Galassi, Artistico. All.: Gattuso.
foto x lazio