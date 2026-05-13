Zaccagni: “Ci è mancato carattere nel primo tempo. Derby? Dobbiamo finire la stagione al meglio”

14/05/2026 | 00:25:28

Il capitano della Lazio, Mattia Zaccagni, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia.

Queste le sue parole: “Voglio dire che siamo profondamente dispiaciuti. Stasera potevamo regalare qualcosa di grande al popolo laziale, però è andata male. Abbiamo affrontato una squadra sicuramente superiore a noi, non doveva però mancare l’aspetto caratteriale e invece a tratti, nel primo tempo, è mancato. Poi nel secondo abbiamo avuto qualche occasione, ma troppo poco”.

Ora c’è il derby. “Un’altra partita come quella di stasera per cui non serve trovare motivazioni particolari. Stasera ci portiamo a casa la delusione, domani quando ci vediamo inizieremo a parlare del derby. Anche se è stata una stagione negativa, dobbiamo alzare la testa e cercare di finirla al meglio”.

Foto: Instagram Zaccagni