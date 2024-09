Youcef Atal sarà un nuovo giocatore dell’Al-Sadd

Dopo aver militato per anni nel Nizza, con in seguito una breve parentesi all’Adana Demirspor, Youcef Atal si appresta a divenire un nuovo giocatore dell’Al-Sadd, Club qatariota. A riportarlo è Foot Mercato, che aggiunge che il terzino algerino volerà in Qatar al termine degli impegni con la Nazionale, firmando un ricco contratto di due anni. Il classe ’96 si appresta quindi ad unirsi alla squadra in cui sono presenti gli ex Monaco Romain Saïss e Mohamed Camara.