Yildiz: “Sono legatissimo alla Juve, ora puntiamo il secondo posto. Ho chiesto a Vlahovic di restare”

13/05/2026 | 16:44:31

Yildiz ha parlato a margine dell’evento di presentazione della nuova maglia: “Io sono legatissimo al club. Chiedere a Vlahovic di restare? Certo che glielo ho detto, ma questa non é una cosa che posso dire io. Ho la Juve nel cuore, ringrazio Elkann per le belle parole su di me. Dobbiamo puntare sempre al massimo, c’è pressione fuori ma noi stiamo pensando soltanto a lavorare bene con l’allenatore e siamo tranquilli. L’obiettivo é sempre quello di fare meglio, quindi adesso significa andare in Champions puntando anche il secondo posto. Sto bene, ma sinceramente non piace parlare del mio ginocchio davanti alle telecamere”.

foto: Instagram Juventus