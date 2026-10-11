Yerry Mina: “Io antisportivo? Faccio semplicemente il mio calcio e continuerò così”

11/10/2026 | 23:54:57

Yerry Mina, colonna della difesa del Cagliari, è stato protagonista di un battibecco con Luciano Spalletti al termine del primo tempo. Al tecnico della Juventus, infatti, non è andata giù la corsa provocatoria del colombiano lasciando sfilare la palla in rimessa dal fondo. Incalzato da DAZN sull’antisportività, l’ex Barcellona ed Everton ha risposto: “Spalletti? Non l’ho sentito e gli ho detto: ti voglio bene mister. Io antisportivo? Faccio il mio calcio e continuo così”.

Foto: Instagram Yerry Mina