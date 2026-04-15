Yamal sui social: “Abbiamo dato tutto, ma non è stato sufficiente. Siamo il Barça, e torneremo dove dobbiamo”

15/04/2026 | 13:30:37

L’attaccante del Barcellona, Lamine Yamal, torna a parlare sui social in seguito all’eliminazione avvenuta ai quarti di finale di Champions contro l’Atletico Madrid. Queste le sue parole in un post sul suo profilo Instagram:

“Abbiamo dato tutto, ma non è stato sufficiente. Questo è solo parte del cammino: per arrivare in cima bisogna scalare, e sappiamo che non sarà facile né ce lo renderanno facile. Ma arrendersi non è un’opzione.

Abbiamo più che validi motivi per crederci, e andremo a prenderli con tutte le nostre forze. Ogni errore è una lezione, e non dubitate che impareremo da ciascuno di essi.

Siamo il Barça, e torneremo dove dobbiamo. I miei genitori mi hanno insegnato che la parola di un uomo si mantiene sempre… e la porteremo a Barcellona.

Sempre Barça”.

Foto: Instagram Yamal