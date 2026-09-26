Yamal: “Mio padre raccoglieva rottami di metallo per farci mangiare. Nel calcio non esiste la paura, questa lo è”

26/09/2026 | 18:46:11

Lamine Yamal, mentre si prepara al debutto in Nations League questa sera a Wembley contro l’Inghilterra, ha raccontato le difficoltà avute da piccolo, spiegando come nel calcio non esista la paura. Le parole al The Guardian: “Nel calcio non esiste la paura. Ho visto mio padre andare in giro per le strade a raccogliere rottami di metallo per farci mangiare. Ho visto mia madre lottare affinché io potessi giocare a calcio. Questa è paura. Sono cresciuto in un quartiere dove meno la gente sa di te, più sei tranquillo. Ho sofferto e lottato con la mia famiglia, abbiamo passato momenti difficili e ora ci godiamo la vita. Mi piace la pressione in campo, quando tutti si aspettano molto da me, ma la vera pressione è un’altra ed è la vita”.

Foto: Instagram Yamal