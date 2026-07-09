Yamal: “Alvarez al Barcellona? E’ un fuoriclasse. Se dovesse arrivare lo accoglieremmo a braccia aperte”

09/07/2026 | 11:00:48

L’attaccante della Spagna e stella del Barcellona di Hans Flick, Lamine Yamal, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Mundo Deportivo dove ha parlato del possibile arrivo in blaugrana di Julian Alvarez: “Tutti sanno che è un fuoriclasse: il tipo di giocatore che tutti vorrebbero in squadra. Come ho già detto, lo accoglieremmo a braccia aperte e, se dovesse arrivare, ne saremmo tutti felicissimi. Credo che sia un giocatore perfettamente adatto allo stile del Barça. Non so quale sia la situazione, ma spero davvero che l’affare vada in porto“.

Foto: Instagram Barcellona