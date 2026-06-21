Yamal: “Abbiamo pareggiato una partita e già si traggono conclusioni. Per voi siamo pessimi, ma chi capisce di calcio sa che non è così”

21/06/2026 | 15:26:02

L’attaccante del Barcellona e della Nazionale spagnola Lamine Yamal, ha rilasciato un’intervista a EL PAIS. Queste le sue parole:

“È importante avere molta fiducia in se stessi. Spesso si confonde la fiducia con l’egocentrismo. Le critiche rivolte alla Nazionale? Prima del 19 luglio non sapremo chi vincerà il Mondiale, ma voi volete saperlo già oggi. Siete troppo impazienti. La Spagna ha pareggiato una partita e già si traggono conclusioni. Per voi siamo pessimi, ma chi capisce di calcio sa che non è così”.

Foto: Instagram Yamal