Yakin: “L’Algeria è un avversario interessante con molte qualità individuali. La partita sarà anche un’occasione per ritrovare Vlado”

Il commissario tecnico della Nazionale svizzera Murat Yakin ha parlato ai microfoni di RSI. Queste le sue parole sul tabellone che vedrà la Svizzera scontrarsi ai sedicesimi di finale con l’Algeria allenata da Vladimir Petković:

“Lo staff ha seguito insieme in albergo la partita tra Algeria e Austria. È stato un incontro appassionante con un finale molto vivace. L’Algeria è un avversario interessante con molte qualità individuali e non vediamo l’ora di questa sfida. La partita di venerdì sarà anche un’occasione per ritrovare Vlado, che conosco grazie ai nostri incontri in Svizzera”.

Foto: X Svizzera