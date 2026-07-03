Xhaka-Sunderland, amore ancora corrisposto. Il Chelsea rimane beffato

03/07/2026 | 17:57:39

Xhaka era apparso negli scorsi giorni molto vicino a riabbracciare Xabi Alonso al Chelsea, dopo l’avventura tedesca, ed invece secondo FOOTMERCATO la trattativa sarebbe saltata. Il Sunderland aveva sempre negato ogni possibilità di cedere lo svizzero, ora impegnato al Mondiale. Nel far svanire l’accordo sarebbe stata decisivo il legame del calciatore con il club e i tifosi, ma soprattutto l’ambizione e l’avventura europea avrebbero fatto cambiare idea a Xhaka.

Foto: Instagram Xhaka