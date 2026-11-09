Xavi: “Taylor non convocato? Decisione difficile, ma abbiamo molti centrocampisti”

09/11/2026 | 15:48:17

Xavi, CT dell’Olanda, si prepara alla doppia sfida di Nations League contro Grecia e Germania. Intanto, ha presentato i convocati in conferenza stampa. Spicca, però, l’assenza di Kenneth Taylor, centrocampista della Lazio: “È stata la decisione più difficile. Ora è rientrato De Jong e abbiamo molti centrocampisti. Avrebbe potuto essere convocato e rimane sicuramente sotto la nostra lente d’ingrandimento. Se continuerà a giocare su questi livelli, potrà sicuramente tornare”. Nella lista dei centrocampisti convocati dall’ex Barcellona figurano De Jong, Koopmeiners, Reijnders, Zechiel, Til e Veerman.

Foto: X Lazio