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Xavi: “Mi piacerebbe allenare una Nazionale. Un bel progetto che mi faccia lavorare con serenità”

19/07/2026 | 20:49:40

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Xavi, ex allenatore del Barcellona, ha parlato a RNE Deportes: “Mi piacerebbe allenare una Nazionale. Un club non mi permetterebbe di passare tempo a sufficienza con la mia famiglia. Mi motiva partecipare a un Mondiale, a un Europeo, a una Coppa d’Africa o anche a una Coppa d’Asia. Quello che mi piacerebbe è un bel progetto, un progetto nel quale si possa lavorare con serenità”.
Foto: X Barcellona

 