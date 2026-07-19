Xavi: “Mi piacerebbe allenare una Nazionale. Un bel progetto che mi faccia lavorare con serenità”
19/07/2026 | 20:49:40
Xavi, ex allenatore del Barcellona, ha parlato a RNE Deportes: “Mi piacerebbe allenare una Nazionale. Un club non mi permetterebbe di passare tempo a sufficienza con la mia famiglia. Mi motiva partecipare a un Mondiale, a un Europeo, a una Coppa d’Africa o anche a una Coppa d’Asia. Quello che mi piacerebbe è un bel progetto, un progetto nel quale si possa lavorare con serenità”.
Foto: X Barcellona