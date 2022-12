Xavi: “Io e Iniesta a 20 anni non avevamo la stessa qualità di Pedri e Gavi”

Spesso Xavi e Iniesta sono stati associati a Gavi e Pedri, sia per il ruolo che per il percorso analogo. In un’intervista rilasciata a Barça Tv, l’allenatore del Barcellona ha premiato i suoi due centrocampisti con una dichiarazione che lascia tutti a bocca aperta. Ecco le parole di Xavi: “Io e Iniesta, all’età di 20 anni, non eravamo per nulla vicini alla qualità e al livello di Gavi e Pedri. Il secondo è molto simile a me per il suo stile, so che lui mi osservava in passato. Anche io avevo i miei punti di riferimento, la mente ti porterà sempre a imitare quello che vedi. Devono ancora crescere ma hanno qualità clamorose”.

Foto: Twitter Barcellona