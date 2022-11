Xavi: “Fuori dalla Champions per errori, situazioni avverse e decisioni arbitrali”

Ultima giornata del gruppo C di Champions League che si giocherà domani, con il Barcellona che farà visita al Viktoria Plzen in una partita che non ha alcuna importanza per la classifica. Intervenuto in conferenza stampa l’allenatore dei blaugrana, Xavi, è tornato a parlare dell’eliminazione dalla competizione: “Abbiamo perso la Champions, avevamo l’opportunità di qualificarci nelle nostre mani, ma ci è sfuggita per errori calcistici, situazioni avverse e decisioni arbitrali. Non abbiamo fatto punti a Monaco dopo una bella partita e siamo riusciti a pareggiare contro l’Inter quando eravamo in controllo. Erano cose che dipendevano da noi. Non è un problema di atteggiamento, lasciamo tutto in campo. Si tratta di saper competere meglio, di maturità calcistica, di affrontare questa competizione con più fiducia. È un processo. Sono ottimista per il futuro. Abbiamo avuto la sfortuna di essere in un gruppo molto forte e non essere all’altezza del compito. Questo è la realtà”.

foto: Instagram Xavi