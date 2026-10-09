Xabi Alonso sul City: “Dobbiamo aspettare le sanzioni definitive. La questione non è nelle nostre mani”

09/10/2026 | 21:00:43

Il tecnico del Chelsea, Xabi Alonso, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole sul caso che coinvolge il Manchester City:

“Certamente, una decisione verrà presa, ma dobbiamo essere pazienti. Dobbiamo aspettare le sanzioni definitive del collegio giudicante. Credo che siano sufficientemente indipendenti per valutare tutte le situazioni. Certo, non sono un esperto e qualsiasi cosa io dica, qualsiasi opinione io abbia, sono loro che devono prenderla in considerazione e noi dobbiamo rispettarla ed essere pazienti. Sicuramente arriverà il momento in cui lo sapremo, ma probabilmente ci vorrà ancora un po’ di tempo. Se è necessario arrivare a una conclusione prima del termine della stagione? Beh, prima c’è il ricorso. Dopodiché, dobbiamo aspettare che la commissione annunci i provvedimenti e vedremo cosa succederà. Per noi non è nelle nostre mani. L’indipendenza della commissione giudiziaria è un qualcosa che credo dobbiamo rispettare, e vediamo cosa succederà nel rispetto delle regole.

Foto: X Chelsea

