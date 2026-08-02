Xabi Alonso: “Nella mia carriera c’è una cicatrice, ma guarirà. Sono stato critico con me stesso”

02/08/2026 | 21:44:03

Xabi Alonso ha concesso un’intervista a The Athletic: “Per fortuna non ho troppe cicatrici nella mia carriera. Quindi, ok, ne ho presa una, ma guarisce. Ora è guarita e sono molto motivato e determinato a godermi questo nuovo capitolo. Guardandomi indietro, prendo gli aspetti positivi e le cose che non hanno funzionato. Sono stato molto critico con me stesso. Se questa delusione mi ha reso un manager migliore? Certo. Impari dalla delusione delle cose che non sono andate come dovevano e cerchi di pensare che in futuro farai meglio”.

foto x chelsea