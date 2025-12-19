Xabi Alonso: “Con la dirigenza rispetto e affetto. Ma il campo è il giudice”

19/12/2025 | 15:10:55

Xabi Alonso, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Liga, soffermandosi sulle voci di un suo esonero qualora non riesca a trovare la strada giusta con i blancos.

Queste le sue parole: “La dirigenza? Fin dall’inizio abbiamo avuto un rapporto stretto, pieno di rispetto e affetto. Le richieste sono estremamente elevate. È una lunga strada; ci saranno momenti buoni e momenti meno buoni” .

Sulla situazione personale “Sto bene. Con entusiasmo ed energia, vogliamo finire bene questo blocco per poter andare alla pausa rilassati. Con forza e determinazione, con la forza della squadra”.

La pazienza della dirigenza “Il club aspira sempre a tutto, sappiamo qual è l’obiettivo. Sappiamo come vogliamo costruirlo. Siamo tutti uniti, dal presidente al giocatore, per fare il meglio possibile. È indiscutibile, il campo è l’unico giudice” .

Un voto al proprio lavoro “La prima cosa è vincere. I voti arrivano alla fine del corso, ma non spetta a me dare il voto”.

Foto: X Real Madrid