Woltemade: “Sono contento di aver segnato il mio primo gol, è stata una bella serata”

17/09/2026 | 23:42:39

L’attaccante della Juventus, Nick Woltemade, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

“Sono davvero felice, specialmente per il buon risultato. Vincere in casa è sempre positivo, penso che abbiamo fatto bene e sono contento di aver segnato il mio primo gol: è stata una bella serata. L’importanza del gol? Onestamente puoi giocare bene quanto vuoi, ma per un attaccante il gol è sempre la cosa più importante. Mi servirà per ambientarmi, ringrazio Nico Gonzalez che mi concesso di calciare il rigore”.

Foto: X Juve