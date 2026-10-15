Woltemade: “Questa sera ho disputato la mia miglior partita per la Juve. Kolo Muani? Mi piace giocare con lui”

15/10/2026 | 23:29:20

L’attaccante della Juventus, Nick Woltemade, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Celta Vigo. Queste le sue parole:

“Penso che questa sera ho disputato la miglior partita per la Juve. Ho fatto delle buone cose, posso fare meglio ma sono contento per il gol, che danno sempre fiducia. Voglio continuare a spingere. Se per me è meglio giocare con Kolo Muani? Sì, mi piace giocare con lui. In generale quando in campo ci sono due attaccanti la difesa può concentrarsi solo su uno. Oggi abbiamo fatto davvero bene e lui ha segnato il secondo gol consecutivo”.

Foto: X Juve