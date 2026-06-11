Wimmer parla di Eriksen: “Ci aveva avvertiti. Noi a Wolfsburg sapevamo che una cosa del genere poteva sempre accadere”

11/06/2026 | 15:37:33

Il compagno di squadra di Christian Eriksen al Wolfsburg Patrick Wimmer, ha parlato a Sport Krone del malore che ha colpito Eriksen. Queste le sue parole:

“Ci aveva avvertiti. Noi a Wolfsburg sapevamo che una cosa del genere poteva sempre accadere. Gli ho scritto immediatamente e mi sono messo in contatto con le persone a Wolfsburg. È un calciatore fantastico e una persona ancora migliore, e soprattutto un uomo di famiglia. La cosa più importante ora è che trovi pace e tranquillità, sia interiormente che esteriormente”.

Foto: Instagram Eriksen