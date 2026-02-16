Wesley, trauma contusivo al compartimento mediale della caviglia

16/02/2026 | 17:27:30

Allarme rientrato in casa Roma per Wesley, l’esterno brasiliano si è fermato durante la sfida contro il Napoli. Stando alle ultime indiscrezioni, l’esterno brasiliano ha riportato un trauma contusivo al compartimento mediale della caviglia sinistra, sono quindi escluse lesioni o fratture. Il calciatore ha voluto rassicurare i tifosi sulle sue condizioni tramite una storia pubblicata sul suo profiloInstagram dove si può leggere: “Grazie a Dio niente di grave, grazie a tutti per i messaggi”.

