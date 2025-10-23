Wesley: “Abbiamo pagato a caro prezzo gli errori”

23/10/2025 | 23:35:49

L’esterno della Roma, Wesley, ha parlato a Sky dopo la sconfitta in Europa League..

Queste le sue parole: “Abbiamo pagato a caro prezzo gli errori che abbiamo commesso. Penso che dobbiamo concentrarci di più, tutti noi, io, tutta la squadra. Praticamente in tutte le partite che poi abbiamo perso siamo passati in svantaggio e non siamo più riusciti a recuperare, a fare un gol in più rispetto all’avversario. E quando ti trovi di fronte a squadre di qualità, è chiaro che poi diventa difficile da parte nostra. Sappiamo che dobbiamo migliorare, non subire gol e cercare di fare meglio, sicuramente. La prima cosa che dobbiamo fare, quindi, è questo. È una partita che si gioca in salita, ma dobbiamo tornare a lavorare”.

Foto: sito Roma