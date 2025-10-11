Walker: “L’addio al City? Sono stato egoista, ma quando arriva il Milan non puoi rifiutare”

11/10/2025 | 13:05:10

Kyle Walker ha parlato a Sky Sports UK tornando sulla sua esperienza al Milan: “Avrei dovuto lasciare e andare in prestito al Milan? Ero il capitano del City, e sei il primo a dover rispondere quando le cose non vanno bene. In quel momento della stagione non dovevo lasciare i miei compagni da soli. Ma per la prima volta, probabilmente nella mia carriera, sono stato egoista e ho pensato a me stesso perché volevo giocare a calcio. Sentivo di avere ancora qualcosa da dimostrare, che potevo ancora giocare a un alto livello. Quando è arrivata una proposta da un club come il Milan, non pensavo di poterla rifiutare”.

FOTO: Instagram Walker